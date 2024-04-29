Брик (Муленко) Евгения Лукинична
Место рожденияс. Скельки
Дата рождения06.01.1900
Дата смерти14.05.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1900
Отец: Муленко Лука
Мать: Муленко Мокрина
с. Скельки
Рождение ребёнка
27.05.1925
Отец ребёнка: Брик Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
15.06.1932
Отец ребёнка: Брик Григорий Андреевич
с. Скельки
Смерть
14.05.1986
с. Переможное
Похороны
Неизвестно
с. Переможное