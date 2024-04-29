Брик (Муленко) Евгения Лукинична 06.01.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брик (Муленко) Евгения Лукинична

Место рождения

с. Скельки

Дата рождения

06.01.1900

Дата смерти

14.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1900

Отец: Муленко Лука

Мать: Муленко Мокрина

с. Скельки
Рождение ребёнка
27.05.1925

Сын: Серов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Брик Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
15.06.1932

Сын: Брик Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Брик Григорий Андреевич

с. Скельки
Смерть
14.05.1986
с. Переможное
Похороны
Неизвестно
с. Переможное

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