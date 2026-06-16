Чуркин Яков Елизарович
мужской, родился 1849
умер Неизвестно
Супруги
Чуркина (Казаринова) Анна Максимовна1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
23.10.1866 ст.
Бракосочетание
30.01.1867 ст.
Восприемник
24.04.1867 ст.
Восприемник
04.03.1869 ст.
Восприемник
14.06.1869 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
09.09.1870 ст.
Восприемник
20.12.1874 ст.
Восприемник
01.07.1875 ст.
Восприемник
23.07.1876 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
21.06.1877 ст.
Восприемник
21.06.1877 ст.
Восприемник
20.09.1877 ст.
Восприемник
19.03.1879 ст.
Восприемник
27.06.1880 ст.
Восприемник
24.04.1881 ст.
Восприемник
19.01.1883 ст.
Восприемник
09.05.1883 ст.
Восприемник
12.10.1886 ст.
Смерть
Неизвестно