Чуркин Яков Елизарович 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Чуркин Яков Елизарович

Автор
АК
Колотова А.

мужской, родился 1849

умер Неизвестно

Супруги
Чуркина (Казаринова) Анна Максимовна1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Восприемник
23.10.1866 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Анна Кузьминична Зятькова

Бракосочетание
30.01.1867 ст.

Жена: Чуркина (Казаринова) Анна Максимовна

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Николаевская церковь | Яндекс «Поиск по архивам» | https://yandex.ru/archive/catalog/e8019563-4dc7-4bd0-b3a7-a2cc909f8329/1000

Восприемник
24.04.1867 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Александра Сергеевна Куратова

Восприемник
04.03.1869 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Василий Григорьевич Шахурин

Восприемник
14.06.1869 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Акилина Афанасьевна Кошелева

Восприемник
09.09.1870 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Андрей Гаврилович Казаринов

Восприемник
20.12.1874 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Петр Степанович Кошелев

Восприемник
01.07.1875 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Андрей Никонович Усольцев

Восприемник
23.07.1876 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Мария Тимофеевна Чуркина

Восприемник
21.06.1877 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Гликерия Спиридоновна Шевелева

Восприемник
21.06.1877 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Алексей Васильевич Елкин

Восприемник
20.09.1877 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Вера Афанасьевна Казаринова

Восприемник
19.03.1879 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Матрона Яковлевна Шабанова

Восприемник
27.06.1880 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Агриппина Григорьевич Ляпустина

Восприемник
24.04.1881 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Руф Кошкаров

Восприемник
19.01.1883 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Лукия Савиновна Усольцева

Восприемник
09.05.1883 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Кондрат Кузьмич Казаринов

Восприемник
12.10.1886 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Михаил Тимофеевич Чуркин

Смерть
Неизвестно

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