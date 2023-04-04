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Азаров Лазарь

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Сын Матвея Дементий

Мать: Дочь Малатфея Василиса

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Азаров Андрей

Мать ребёнка: Азарова Дарья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Азаров Андриан

Мать ребёнка: Азарова Дарья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1804

Сын: Азаров Петр

Мать ребёнка: Азарова Дарья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарова Дарья

Смерть
Неизвестно
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
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