Азаров Лазарь
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Сын Матвея Дементий
Мать: Дочь Малатфея Василиса
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1790
Сын: Азаров Андрей
Мать ребёнка: Азарова Дарья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1796
Сын: Азаров Андриан
Мать ребёнка: Азарова Дарья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1804
Сын: Азаров Петр
Мать ребёнка: Азарова Дарья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарова Дарья
Смерть
Неизвестно
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния