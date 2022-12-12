Горбачёва Елизавета Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Екатерина Самсоновна
Отец ребёнка: Горбачёв Самсон Гурьевич
Рождение ребёнка
18.04.1909
Дочь: Акелина Самсоновна
Отец ребёнка: Горбачёв Самсон Гурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно