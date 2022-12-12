Горбачёва Елизавета Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва Елизавета Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1887 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Екатерина Самсоновна

Отец ребёнка: Горбачёв Самсон Гурьевич

Рождение ребёнка
18.04.1909

Дочь: Акелина Самсоновна

Отец ребёнка: Горбачёв Самсон Гурьевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Самсон Гурьевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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