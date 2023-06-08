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Сафонова Фёкла Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1843

Дата смерти

19.10.1884

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Егор Сафонович

Рождение ребёнка
04.06.1871

Сын: Сафонов Иван Егорович

Отец ребёнка: Сафонов Егор Сафонович

Зотеевка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.04.1880

Сын: Сафонов Артемий Егорович

Отец ребёнка: Сафонов Егор Сафонович

Зотеевка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1882

Дочь: Петрова (Сафонова) Зиновия Егоровна

Отец ребёнка: Сафонов Егор Сафонович

Зотеевка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.10.1884
Зотеевка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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