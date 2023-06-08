Сафонова Фёкла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1843
Дата смерти19.10.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1871
Отец ребёнка: Сафонов Егор Сафонович
Рождение ребёнка
19.04.1880
Отец ребёнка: Сафонов Егор Сафонович
Рождение ребёнка
08.11.1882
Дочь: Петрова (Сафонова) Зиновия Егоровна
Отец ребёнка: Сафонов Егор Сафонович
Смерть
19.10.1884