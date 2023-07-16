Горелов Афанасий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Горелов Георгий Афанасиевич
Мать ребёнка: Горелова (Рожкова) Матрона Георгиевна/Егоровна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Горелов Прокопий Афанасиевич
Мать ребёнка: Горелова (Рожкова) Матрона Георгиевна/Егоровна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Горелова (Рожкова) Матрона Георгиевна/Егоровна
Смерть
Неизвестно