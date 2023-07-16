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Горелов Афанасий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Горелов Василий Дмитриевич

Мать: Горелова Евдокия Адриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова (Рожкова) Матрона Георгиевна/Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова (Рожкова) Матрона Георгиевна/Егоровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Горелов Георгий Афанасиевич

Мать ребёнка: Горелова (Рожкова) Матрона Георгиевна/Егоровна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Горелов Прокопий Афанасиевич

Мать ребёнка: Горелова (Рожкова) Матрона Георгиевна/Егоровна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Горелов Яков Афанасиевич

Мать ребёнка: Горелова (Рожкова) Матрона Георгиевна/Егоровна

Смерть
Неизвестно

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