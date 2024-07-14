Варавина Светлана Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Варавина Светлана Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варавин Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Варавин Валерий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варавин Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: Варавин Валерий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варавин Валерий Алексеевич

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