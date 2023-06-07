Ананьев Афанасий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1855 ст.
Отец: Ананьев Егор (Георгiй) Ананьев
РГИА ф 20, оп 2, д 872
Бракосочетание
Около 1880 ст.
Жена: Ананьева Ольга Васильева
На август 1896 женаты 16 лет
Работа или профессия
До 08.11.1883 ст.
Портной подмастерье С-Петербургского вечного цеха. РГИА ф 20, оп 2, д 872
Работа или профессия
С 09.11.1883 по 09.11.1897 ст.
"Дельфин", общество судоходства и пароходства. Главный кассир, бухгалтер, Николаевская наб, 13 РГИА ф 20, оп 2, д 872 Весь Петербург, Адресная справочная книга на 1895 год. Стр.893(403), Весь Петер... Показать все
Награда
30.01.1894 ст.
"Согласно доклада Ревизионной комиссии, Собрание постановило" за десятилетнюю службу в Обществе Афанасия Егоровича Ананьева, исправляющего одновременно, с особым усердием и полным знанием дела, должн... Показать все
Место жительства
Около 28.08.1896 ст.
"На Васильевском Острове по Николаевской набережной, в доме №13, кв. №8" РГИА Ф 1412 ОП 1 Д 363
Награда
Около 1896
Личный Почетный Гражданин
Работа или профессия
С 1896 по 1897 ст.
Артель Амбургерская Биржевая, член артели Пароходного Общества "Дельфин" Весь Петербург, Адресная справочная книга на 1896 год. Стр.1885(635), Весь Петербург, Адресная справочная книга на 1897 год... Показать все
Поручитель
03.02.1902 ст.
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. 3 февраля 1902 у Анна Иванова Ананiева (д. Льгова) и Павелъ Осадчий (д.Каменка) 56-25-268-25об-26
Поручитель
03.02.1903 ст.
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. 3 февраля 1903 д. Старова у Александръ Иларiоновъ и Параскева Михайлова (д.Здурьево) 56-25-268-66об-67
Работа или профессия
1910 ст.
1910. Кр. Афон.Егор. Ананьевъ членъ отъ земства в Уездной землеустроительной комиссiи по Чухломскому уезду. Стр.238(249), Справочная книжка по Костромской губернии на 1910, НЭБ
Работа или профессия
1911 ст.
1911. Ананьевъ Афанасiй Егоровичъ, личн.поч.гр. – землевладелец по Чухломскому уезду 339 десятин, Справочная книжка по Костромской губернии на 1911, стр. 396 (418) НЭБ
Работа или профессия
1911 ст.
1911. Афанасiй Егоровичъ Ананьевъ - Гласный губернского земского собранiя по Чухломскому уезду, Справочная книжка по Костромской губернии на 1911, стр.44(64), НЭБ
Работа или профессия
1911 ст.
1911. Личн.поч.гр. Афон.Егор. Ананьевъ членъ отъ земства в Уездной землеустроительной комиссiи по Чухломскому уезду. Стр.280(300), Справочная книжка по Костромской губернии на 1911, НЭБ
Работа или профессия
1912 ст.
1912. Афан.Егор. Ананьевъ - Гласный губернского земского собранiя по Чухломскому уезду. Стр.35(57), Справочная книжка по Костромской губернии на 1912, НЭБ
Работа или профессия
1912 ст.
??? 1912. Афан.Егор. Ананьевъ членъ в Уездной землеустроительной комиссiи по Варнавинскому уезду по назначению отъ правительства (он же заместитель председателя) . Стр.107(129), Справочная книжка п... Показать все
Работа или профессия
1913 ст.
???? 1913. Аф.Ег. Ананьевъ членъ в Уездной землеустроительной комиссiи по Варнавинскому уезду по назначению отъ правительства. Стр.129(162), Справочная книжка по Костромской губернии на 1913, НЭБ
Работа или профессия
1913 ст.
1913. Афан. Егор. Ананьевъ - Гласный губернского земского собранiя по Чухломскому уезду. Стр.62(95), Справочная книжка по Костромской губернии на 1913, НЭБ
Работа или профессия
1913 ст.
1913. Ананьевъ Афанасiй Егоровичъ, пот.поч.гр. город Варнавинъ – землевладелец по Чухломскому уезду 339 десятин Судайской волости, Справочная книжка по Костромской губернии на 1913, стр. XCVII (368) ... Показать все
Работа или профессия
1914 ст.
???? 1914. Городское по государственному налогу съ недвижим. имуществъ присутствiе – отъ земства А. Е. Ананьевъ. Варнавинский уезд
Работа или профессия
1915 ст.
1915. Афанас. Егор. Ананьевъ - Гласный губернского земского собранiя по Чухломскому уезду. Стр.44(100), Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на 1915
Работа или профессия
1915 ст.
1915. Потом. поч. гражд. Афан. Егор. Ананьевъ (он же заступ. Место председателя управы)- Уездная земская управа Чухломскому уезду. Стр.187(243), Справочная книжка по Костромской губернии и календарь ... Показать все
Работа или профессия
1915 ст.
1915. Чухломскiй комитетъ Краснаго креста. Членъ ревиз. комиссии: Аф. Ег. Ананьевъ. Стр.190(246), Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на 1915
Работа или профессия
1915 ст.
1915. Чухломскiй отделъ состоящаго подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества покровительствомъ общества повсеместной помощи пострадавшимъ на войне солдатамъ и ихъ семьямъ. Членъ ревиз. комиссии: ... Показать все
Работа или профессия
1916 ст.
1916. Афанас. Егор. Ананьевъ - Гласный губернского земского собранiя по Чухломскому уезду. Стр.18(77), Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на 1916
Работа или профессия
1916 ст.
1916 Потом. поч. гражд. Афан. Егор. Ананьинъ (он же заступ. Место председателя управы)- Уездная земская управа Чухломскому уезду. Стр.142(201), Справочная книжка по Костромской губернии и календарь н... Показать все
Работа или профессия
1916 ст.
1916. Училищный советъ по Чухломскому уезду – членъ от земства А.Е. Ананьевъ. Стр.145(204), Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на 1916. НЭБ
Работа или профессия
1916 ст.
1916. Чухломскiй комитетъ Краснаго креста. Членъ ревиз. комиссии: Аф. Ег. Ананьевъ. Стр.146(205), Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на 1916, НЭБ
Работа или профессия
1916 ст.
1916. Чухломскiй отделъ состоящаго подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества покровительствомъ общества повсеместной помощи пострадавшимъ на войне солдатамъ и ихъ семьямъ. Членъ ревиз. комиссии: ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Личный почетный Гражданинъ сельца Старова 56-25-268-25об-26
Награда
Неизвестно
Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Личный Почётный гражданин г. Чухломы
Смерть
Неизвестно