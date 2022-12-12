Спесивцева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1683
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Спесивцев Иван Большой Михайлович
Отец ребёнка: Спесивцев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Спесивцев Иван Меньшой Михайлович
Отец ребёнка: Спесивцев Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно