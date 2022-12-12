Спесивцева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спесивцева Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1683

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1678 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Спесивцев Иван Большой Михайлович

Отец ребёнка: Спесивцев Михаил Андреевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Спесивцев Иван Меньшой Михайлович

Отец ребёнка: Спесивцев Михаил Андреевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спесивцев Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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