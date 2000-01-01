Шипицына Прасковья Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Прасковья Дорофеевна

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Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Шипицын Иван Афанасьевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Иван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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