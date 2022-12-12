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Захаров Егор Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Захаров Степан Филимонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Захаров Ефим Егоров

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьянова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Меланья Егорова

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьянова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Захаров Тимофей Егоров

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьянова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталья Егорова

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьянова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ксения Егорова

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьянова

Рождение ребёнка
05.05.1836

Дочь: Ирина Егорова

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Евдокия Лукьянова

Смерть
Неизвестно
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