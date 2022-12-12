Захаров Егор Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец: Захаров Степан Филимонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Захаров Ефим Егоров
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьянова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Меланья Егорова
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьянова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьянова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталья Егорова
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьянова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ксения Егорова
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьянова
Рождение ребёнка
05.05.1836
Дочь: Ирина Егорова
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Лукьянова
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно