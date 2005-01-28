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Прокопенков Матвей Олегович
Прокопенков Матвей Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.01.2005
Пол
Мужской
Отец
Прокопенков Олег Витальевич
1979 г.р.
Мать
Прокопенкова (Мокеева) Наталья Николаевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2005
Отец:
Прокопенков Олег Витальевич
Мать:
Прокопенкова Наталья Николаевна
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