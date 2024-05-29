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Крезина Анна Лазаревна

Место рождения

Хлысты, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1884 ст.

Отец: Лазарь Захаров

Мать: Дарья Козьмина

Хлысты, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
ОГКУ ГАСО: Ф. 48. Оп. 2. Д. 1829. Л. 859 об. - 860. ( за № 20 )
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Муж: Крезин Влас Филиппович

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы Ф. 2122. Оп.2. Д. 84. ЛЛ. 444об.- 445 ( актовая запись за № 3)
Рождение ребёнка
04.11.1912 ст.

Сын: Крезин Михаил Власьевич

Отец ребёнка: Крезин Влас Филиппович

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы Ф. 2122. Оп. 2. Д. 85. Лл. 17 об. - 18 (запись № 19 от 11.11.1912 года)
Рождение ребёнка
03.01.1914 ст.

Сын: Крезин Иван Власьевич

Отец ребёнка: Крезин Влас Филиппович

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы Ф. 2122. Оп. 2. Д. 85. Лл. 89 об. - 90 (запись № 2 от 12.01.1914 года)
Рождение ребёнка
16.02.1915 ст.

Дочь: Крезина Евдокия Власьевна

Отец ребёнка: Крезин Влас Филиппович

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы Ф. 2122. Оп. 2. Д. 85. Лл. 134 об. - 135 (запись № 2 от 28.02.1915 года)
Рождение ребёнка
01.07.1918

Дочь: Глазина (Крезина) Татьяна Власьевна

Отец ребёнка: Крезин Влас Филиппович

Рождение ребёнка
20.09.1925

Дочь: Крезина Феона Власьевна

Отец ребёнка: Крезин Влас Филиппович

Смерть
Неизвестно
Хлысты, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

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