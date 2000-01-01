Назаров Борис Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Борис Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1958

Отец: не указан

Мать: Назарова Ольга Сергеевна

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