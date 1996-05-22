Гуляева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1922

Сын: Гуляев Иван Федорович

Отец ребёнка: Гуляев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Пелагея (Пелагия) Федоровна

Отец ребёнка: Гуляев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстухина Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Гуляев Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуляева Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Гуляев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляев Николай Федорович

Отец ребёнка: Гуляев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляев Аркадий Федорович

Отец ребёнка: Гуляев Федор

Смерть
1961
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