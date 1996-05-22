Гуляева Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1961
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1922
Отец ребёнка: Гуляев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Пелагея (Пелагия) Федоровна
Отец ребёнка: Гуляев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстухина Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Гуляев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуляев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуляева Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Гуляев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуляев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуляев Федор
Смерть
1961