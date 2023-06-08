Худобин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиОколо 1901
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Худобин Николай Александрович
Мать ребёнка: Худобина XXX
Рождение ребёнка
13.11.1861
Сын: Худобин Иван Александрович
Мать ребёнка: Худобина Мария Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Худобин Василий Александрович
Мать ребёнка: Худобина Мария Семёновна
Рождение ребёнка
16.01.1867
Дочь: Худобина Мария Александровна
Мать ребёнка: Худобина Мария Семёновна
Рождение ребёнка
17.05.1868
Дочь: Худобина Серафима Александровна
Мать ребёнка: Худобина Мария Семёновна
Рождение ребёнка
20.08.1869
Сын: Худобин Илья Александрович
Мать ребёнка: Худобина Мария Семёновна
Рождение ребёнка
29.05.1872
Сын: Худобин Петр Александрович
Мать ребёнка: Худобина Мария Семёновна
Рождение ребёнка
16.07.1874
Сын: Худобин Александр Александрович
Мать ребёнка: Худобина Мария Семёновна
Смерть
Около 1901