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Худобин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Около 1901

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Худобин Александр Яковлевич

Мать: Худобина Пелагея Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Худобин Николай Александрович

Мать ребёнка: Худобина XXX

Рождение ребёнка
13.11.1861

Сын: Худобин Иван Александрович

Мать ребёнка: Худобина Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Худобин Василий Александрович

Мать ребёнка: Худобина Мария Семёновна

Рождение ребёнка
16.01.1867

Дочь: Худобина Мария Александровна

Мать ребёнка: Худобина Мария Семёновна

Рождение ребёнка
17.05.1868

Дочь: Худобина Серафима Александровна

Мать ребёнка: Худобина Мария Семёновна

Рождение ребёнка
20.08.1869

Сын: Худобин Илья Александрович

Мать ребёнка: Худобина Мария Семёновна

Рождение ребёнка
29.05.1872

Сын: Худобин Петр Александрович

Мать ребёнка: Худобина Мария Семёновна

Рождение ребёнка
16.07.1874

Сын: Худобин Александр Александрович

Мать ребёнка: Худобина Мария Семёновна

Смерть
Около 1901

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