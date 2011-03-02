Борисова (Яковлева) Яна Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Яковлева) Яна Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Денис Борисович

Мать: Яковлева Юлия Петровна

Рождение ребёнка
02.03.2011

Сын: Соколов Денис Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.2016

Сын: Борисов Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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