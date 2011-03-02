Борисова (Яковлева) Яна Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Денис Борисович
Мать: Яковлева Юлия Петровна
Рождение ребёнка
02.03.2011
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.2016
Сын: Борисов Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности