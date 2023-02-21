Потапова Ульяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Ульяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

06.12.1905

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Потапов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Емельянович

Рождение ребёнка
02.03.1864

Сын: Потапов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Емельянович

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Емельянович

Антропово, Чехов, Московская область
Смерть
06.12.1905
Антропово, Чехов, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Чехов, Московская область
село Троицкое-Ордынцы, приходское кладбище
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