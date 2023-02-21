Потапова Ульяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти06.12.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Емельянович
Рождение ребёнка
02.03.1864
Сын: Потапов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Емельянович
Смерть
06.12.1905
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Чехов, Московская область
село Троицкое-Ордынцы, приходское кладбище