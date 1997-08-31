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(Стайньюлите) Габриэле Томаса
(Стайньюлите) Габриэле Томаса
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.08.1997
Пол
Женский
Отец
Стайньюлис Томас
1978 г.р.
Мать
Титайте (Стайньюлене) Виталия Витаса
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1997
Отец:
Стайньюлис Томас
Мать:
Титайте Виталия Витаса
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