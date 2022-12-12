Шипицына Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Аксинья Никаноровна
Отец ребёнка: Шипицын Никанор Иванович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Федора Никаноровна
Отец ребёнка: Шипицын Никанор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно