Шипицына Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Евдокия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Аксинья Никаноровна

Отец ребёнка: Шипицын Никанор Иванович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Федора Никаноровна

Отец ребёнка: Шипицын Никанор Иванович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Никанор Иванович

Смерть
Неизвестно
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