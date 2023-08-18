Шамро Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамро Анатолий

Место рождения

Кустанайская область, Казахстан

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.10.1967

Жена: скрыто настройками приватности

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
01.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Качар, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
23.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
1982

Жена: скрыто настройками приватности

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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