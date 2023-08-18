Шамро Анатолий
Место рожденияКустанайская область, Казахстан
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.10.1967
Жена: скрыто настройками приватности
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
01.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Качар, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
23.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1982
Жена: скрыто настройками приватности
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно