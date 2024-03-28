Никитинская Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1991
Сын: Гуменюк Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Гуменюк Алексей Александрович