Никитинская Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитинская Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуменюк Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.09.1991

Сын: Гуменюк Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Гуменюк Алексей Александрович

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