Лобачева Юлия Петровна
Место рождения
Дата рождения12.12.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1993
Орел
Рождение ребёнка
30.08.1994
Дочь: Лобачева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Лобачев Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
03.01.1999
Сын: Лобачев Павел Александрович
Отец ребёнка: Лобачев Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
11.05.2000
Дочь: Лобачева Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Лобачев Александр Анатольевич