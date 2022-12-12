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Лобачева Юлия Петровна

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Место рождения

Сырцевка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Сырцевка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.01.1993

Муж: Лобачев Александр Анатольевич

Орел
Рождение ребёнка
30.08.1994

Дочь: Лобачева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Лобачев Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
03.01.1999

Сын: Лобачев Павел Александрович

Отец ребёнка: Лобачев Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
11.05.2000

Дочь: Лобачева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Лобачев Александр Анатольевич

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