Пелагея Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
РС 1857 лист 287
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Лунина) Марья Павлова
Отец ребёнка: Лунин Павел Федосьев
Гаврилищи
Рождение ребёнка
25.03.1864
Дочь: (Лунина) Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Лунин Павел Федосьев
Гаврилищи
Рождение ребёнка
05.12.1865
Дочь: (Лунина) Анна Павлова
Отец ребёнка: Лунин Павел Федосьев
Гаврилищи
Смерть
Неизвестно