Пелагея Григорьева 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагея Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
РС 1857 лист 287
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Лунина) Марья Павлова

Отец ребёнка: Лунин Павел Федосьев

Гаврилищи
Рождение ребёнка
25.03.1864

Дочь: (Лунина) Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Лунин Павел Федосьев

Гаврилищи
Рождение ребёнка
05.12.1865

Дочь: (Лунина) Анна Павлова

Отец ребёнка: Лунин Павел Федосьев

Гаврилищи
Смерть
Неизвестно

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