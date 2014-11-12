Рябова (Ануфриева) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1925
Дата смерти12.11.2014
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1925
Отец: Ануфриев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Рябов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
03.09.1958
Сын: Рябов Николай Александрович
Отец ребёнка: Рябов Александр Григорьевич
Смерть
12.11.2014