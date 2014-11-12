Рябова (Ануфриева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Ануфриева) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1925

Дата смерти

12.11.2014

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1925

Отец: Ануфриев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Рябов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
03.09.1958

Сын: Рябов Николай Александрович

Отец ребёнка: Рябов Александр Григорьевич

Смерть
12.11.2014

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