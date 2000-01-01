Сунгуровский Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сунгуровский Иван Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Рекшинская Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Сунгуровская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Сунгуровская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сунгуровский Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Сунгуровская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сунгуровский Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Сунгуровская Анна
Смерть
Неизвестно