Сунгуровский Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунгуровский Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сунгуровский Иван Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Рекшинская Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Сунгуровская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Сунгуровская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунгуровский Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Сунгуровская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунгуровский Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Сунгуровская Анна

Смерть
Неизвестно
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