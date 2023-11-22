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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Киселев Захар Кондратович
Отец ребёнка: Киселев Кондрат Климонтович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Елена Кондратовна
Отец ребёнка: Киселев Кондрат Климонтович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Татьяна Кондратовна
Отец ребёнка: Киселев Кондрат Климонтович
Бракосочетание
Неизвестно