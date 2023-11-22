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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Киселев Захар Кондратович

Отец ребёнка: Киселев Кондрат Климонтович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Елена Кондратовна

Отец ребёнка: Киселев Кондрат Климонтович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Татьяна Кондратовна

Отец ребёнка: Киселев Кондрат Климонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Кондрат Климонтович

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