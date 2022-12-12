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Мосолов Петр Федоров

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Мосолов Федор

Мать: Мосолова ?

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Мосолов Павел Петров

Мать ребёнка: Мосолова Дарья Алексеева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Мосолов Семен Петров

Мать ребёнка: Мосолова Дарья Алексеева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Мосолов Максим Петров

Мать ребёнка: Мосолова Дарья Алексеева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосолова Дарья Алексеева

Смерть
Неизвестно
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