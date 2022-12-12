Мосолов Петр Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: Мосолов Федор
Мать: Мосолова ?
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Мосолов Павел Петров
Мать ребёнка: Мосолова Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Мосолов Семен Петров
Мать ребёнка: Мосолова Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Мосолова Дарья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосолова Дарья Алексеева
Смерть
Неизвестно