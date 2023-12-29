Селивоненко Пелагея Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Работа или профессия
Неизвестно
бездворная посполитая
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1876
Исходя из упоминания в исповедальной ведомости.
Смерть
Неизвестно