Селивоненко Пелагея Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивоненко Пелагея Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Работа или профессия
Неизвестно
бездворная посполитая
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1876

Муж: Селивонов Иоанн Максимович

Исходя из упоминания в исповедальной ведомости.
Смерть
Неизвестно

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