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Логин Абрамович

Место рождения

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

До 1888

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Абрам Ларионович

Мать: Елизавета Максимовна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Максим Логинович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Логиновна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Логиновна

Мать ребёнка: Ольга Александровна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евпраксия Логиновна

Мать ребёнка: Ольга Александровна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
До 1888
Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

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