Логин Абрамович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиДо 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Абрам Ларионович
Мать: Елизавета Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Логиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Логиновна
Мать ребёнка: Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евпраксия Логиновна
Мать ребёнка: Ольга Александровна
Смерть
До 1888