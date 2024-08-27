Хренов Василий Прокофьевич
Место рожденияТерновая Погореловка
Дата рождения05.02.1905
Дата смерти30.10.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1905
Отец: Хренов Прокофий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонова Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хренова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Леонова Анна Матвеевна
Смерть
30.10.1971
Москва, город федерального значения Москва