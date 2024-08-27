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Хренов Василий Прокофьевич

Место рождения

Терновая Погореловка

Дата рождения

05.02.1905

Дата смерти

30.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1905

Отец: Хренов Прокофий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Анна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хренова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Леонова Анна Матвеевна

Смерть
30.10.1971
Москва, город федерального значения Москва

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