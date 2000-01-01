Шарапов Прокоп Андриянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1904
Дочь: Шарапова Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Шарапова Анисья Феофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарапов Дмитрий Прокопьевич
Мать ребёнка: Шарапова Анисья Феофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарапов Иссак Прокопьевич
Мать ребёнка: Шарапова Анисья Феофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарапова Фира Прокопьевна
Мать ребёнка: Шарапова Анисья Феофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарапов Антон Прокопьевич
Мать ребёнка: Шарапова Анисья Феофановна
Смерть
Неизвестно