Шарапов Прокоп Андриянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапов Прокоп Андриянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1904

Дочь: Шарапова Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Шарапова Анисья Феофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарапова Анисья Феофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарапов Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Шарапова Анисья Феофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарапов Иссак Прокопьевич

Мать ребёнка: Шарапова Анисья Феофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарапова Фира Прокопьевна

Мать ребёнка: Шарапова Анисья Феофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарапов Антон Прокопьевич

Мать ребёнка: Шарапова Анисья Феофановна

Смерть
Неизвестно
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