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Белокур Андриан Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1898

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Белокур Евдокия Андриановна

Мать ребёнка: Белокур Юстиния Ивановна

Рождение ребёнка
23.10.1893 ст.

Сын: Белокур Дмитрий Андрианович

Мать ребёнка: Белокур Юстиния Ивановна

Васюковщина, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSV9-M?i=661&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Юстиния Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Васюковщина, Сумська область
Смерть
До 1898
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