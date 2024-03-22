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Яков Федотов

Место рождения

Бубновка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1703

Дата смерти

1775

Пол

Мужской

Отец

1677 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Федот Дмитриев

Мать: не указана

Бубновка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Бубновка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1744 или 1746

Сын: Анофрий Яковлев

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Бунырево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Прокофий Яковлев

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Бунырево, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федорова

Смерть
1775
Бунырево, город Алексин, Тульская область
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