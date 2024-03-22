Яков Федотов
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смерти1775
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Федот Дмитриев
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1744 или 1746
Сын: Анофрий Яковлев
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Прокофий Яковлев
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федорова
Смерть
1775