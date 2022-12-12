Шамуков Габдулла Рухуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамуков Габдулла Рухуллович

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Место рождения

Асаново, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.12.1909

Дата смерти

21.12.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Асаново, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
С 1946 по 1981
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1946
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Смерть
21.12.1981
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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