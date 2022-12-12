Шамуков Габдулла Рухуллович
Место рождения
Дата рождения11.12.1909
Дата смерти21.12.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1946 по 1981
Место жительства
По 1946
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Смерть
21.12.1981