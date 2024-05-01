Суботина Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.07.1728 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суботин Назар Гаврилович (?)
Отец ребёнка: Суботин Гаврило Кононович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1685
Сын: Суботин Петр Гаврилович (?)
Отец ребёнка: Суботин Гаврило Кононович
Смерть
19.07.1728 ст.