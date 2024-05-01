Суботина Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина Агафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.07.1728 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суботин Назар Гаврилович (?)

Отец ребёнка: Суботин Гаврило Кононович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1685

Сын: Суботин Петр Гаврилович (?)

Отец ребёнка: Суботин Гаврило Кононович

Смерть
19.07.1728 ст.

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