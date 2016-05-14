Любич Валерий Пинхусович Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1940
Дата смерти14.05.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любич Светлана Федоровна
Бракосочетание
28.12.1963
Рождение ребёнка
01.10.1964
Дочь: Горбатенко (Любич) Светлана Валериевна
Мать ребёнка: Любич (Ясельская) Жанна Петровна
Рождение ребёнка
03.11.1967
Мать ребёнка: Любич Светлана Федоровна
Рождение ребёнка
23.09.1970
Мать ребёнка: Любич Светлана Федоровна
Смерть
14.05.2016