Любич Валерий Пинхусович Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любич Валерий Пинхусович Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1940

Дата смерти

14.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1940

Отец: Любич Пинхус Евсеевич

Мать: Любич (Каплан) Белла Лазеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любич Светлана Федоровна

Бракосочетание
28.12.1963

Жена: Любич (Ясельская) Жанна Петровна

Рождение ребёнка
01.10.1964

Дочь: Горбатенко (Любич) Светлана Валериевна

Мать ребёнка: Любич (Ясельская) Жанна Петровна

Рождение ребёнка
03.11.1967

Сын: Любич Валерий Валерьевич

Мать ребёнка: Любич Светлана Федоровна

Рождение ребёнка
23.09.1970

Сын: Любич Олег Валерьевич

Мать ребёнка: Любич Светлана Федоровна

Смерть
14.05.2016

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