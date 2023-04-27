Хитрово Александр Савостьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1640
Дата смерти28.08.1686
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1640
Отец: Хитрово Савостьян Дементьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хитрово Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Ло (Ладыженская) Федора Фоминична
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1653
Смерть
28.08.1686
Москва, город федерального значения Москва