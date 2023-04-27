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Хитрово Александр Савостьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1640

Дата смерти

28.08.1686

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1640

Отец: Хитрово Савостьян Дементьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хитрово Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Ло (Ладыженская) Федора Фоминична

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1653

Жена: Ло (Ладыженская) Федора Фоминична

Смерть
28.08.1686
Москва, город федерального значения Москва

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