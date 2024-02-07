Семен Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Петр
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Венедикт Семенович
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кирилл Семенович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Настасья Семеновна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Тарас Семенович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Алексей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
Смерть
1793