Семен Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Ирина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Венедикт Семенович

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Кирилл Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Настасья Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Тарас Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Алексей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Смерть
1793
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