Панарин Василий Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарин Василий Устинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1903 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Панарин Прокофий Васильевич

Мать ребёнка: Панарина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панарина Евдокия Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
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