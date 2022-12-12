Галух Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1985
Сын: Галух Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно