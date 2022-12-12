Галух Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галух Григорий Григорьевич

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Место рождения

Енакиево

Дата рождения

01.12.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1985

Сын: Галух Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Маргарита Олеговна

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