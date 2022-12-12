Сачков Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1864 по 1907
Смерть
1907