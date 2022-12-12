Сачков Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачков Александр Дмитриевич

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Место рождения

Анненково-Лесное, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Анненково-Лесное, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
С 1864 по 1907
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
1907
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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