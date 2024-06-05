(Дубровина) Варвара Яковна
Место рождения
Дата рождения06.12.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1884 ст.
ГФУО, Ф. 134, о. 20, д. 13, Метрическая книга с. Вороновка за 1884 г, часть первая о родившихся, стр. 404 об, запись 35 о родившихся женск. пола, Крестьянина села Вороновка Якова Семёнова Дубровина, ... Показать все
Крещение
06.12.1884 ст.
Смерть
Неизвестно