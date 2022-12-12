Суровцова (Левитская) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.06.1875 ст.
Дата смертиДо 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1895 ст.
Благовещенская Мишехонская церковь Вологодского уезда. Жених: псаломщик Тотемской Варницкой церкви Александр Александров Суровцов, 25 лет. Невеста: Вологодского уезда Благовещенской Мишехонской церкви... Показать все
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Суровцова Анна Александровна
Отец ребёнка: Суровцов Александр Александрович
Рождение ребёнка
18.05.1904 ст.
Дочь: Суровцова Елена Александровна
Отец ребёнка: Суровцов Александр Александрович
Рождение ребёнка
17.08.1908 ст.
Дочь: Суровцова Наталия Александровна
Отец ребёнка: Суровцов Александр Александрович
Родители: сей Николаевской Больше-Сиземской церкви священник Александр Александров Суровцов и жена его Ольга Николаева. Восприемники: священническая дочь Анна Александрова Суровцова и Статский Советни... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1910 ст.
Сын: Суровцов Николай Александрович
Отец ребёнка: Суровцов Александр Александрович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Суровцова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Суровцов Александр Александрович
Смерть
До 1917