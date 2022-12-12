Суровцова (Левитская) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Левитская) Ольга Николаевна

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Место рождения

Мишехонье, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

14.06.1875 ст.

Дата смерти

До 1917

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишехонье, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
15.09.1895 ст.

Муж: Суровцов Александр Александрович

Мишехонье, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Благовещенская Мишехонская церковь Вологодского уезда. Жених: псаломщик Тотемской Варницкой церкви Александр Александров Суровцов, 25 лет. Невеста: Вологодского уезда Благовещенской Мишехонской церкви... Показать все
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Суровцова Анна Александровна

Отец ребёнка: Суровцов Александр Александрович

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.05.1904 ст.

Дочь: Суровцова Елена Александровна

Отец ребёнка: Суровцов Александр Александрович

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.08.1908 ст.

Дочь: Суровцова Наталия Александровна

Отец ребёнка: Суровцов Александр Александрович

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Родители: сей Николаевской Больше-Сиземской церкви священник Александр Александров Суровцов и жена его Ольга Николаева. Восприемники: священническая дочь Анна Александрова Суровцова и Статский Советни... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1910 ст.

Сын: Суровцов Николай Александрович

Отец ребёнка: Суровцов Александр Александрович

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Суровцова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Суровцов Александр Александрович

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1917
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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