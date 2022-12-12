Демидова Зиновия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти23.04.1908
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Иван Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1851
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники по женихе одновотчане крестьяне деревни Борисцова Герасим Михайлов, Ераст Иоакимов | По невесте Косма Афонасьев и Пошехонскаго уезда деревни Смилкова Максим Иванов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Демидов Ефим Демидович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Демидов Ефим Демидович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Демидов Ефим Демидович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.04.1908
Причина смерти: От старости
Похороны
25.04.1908
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя