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Демидова Зиновия Ивановна

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Место рождения

Смильково, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

23.04.1908

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Иван Яковлевич

Мать: не указана

Смильково, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
02.06.1851

Муж: Демидов Ефим Демидович

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники по женихе одновотчане крестьяне деревни Борисцова Герасим Михайлов, Ераст Иоакимов | По невесте Косма Афонасьев и Пошехонскаго уезда деревни Смилкова Максим Иванов
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Демидов Ефим Демидович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Демидов Яков Ефимович

Отец ребёнка: Демидов Ефим Демидович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Демидов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Демидов Ефим Демидович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
23.04.1908
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: От старости
Похороны
25.04.1908
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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