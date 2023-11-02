Кузнецов Николай Николаевич
Место рожденияТульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники
Дата рождения15.02.1958
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1958
Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Валентина
Развод
Неизвестно
Жена: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Алексей
Мать ребёнка: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр
Мать ребёнка: Татьяна
1980-е
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна