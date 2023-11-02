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Кузнецов Николай Николаевич

Место рождения

Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники

Дата рождения

15.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1958

Отец: Кузнецов Николай Александрович

Мать: Кузнецова Прасковья Николаевна

Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Валентина

Развод
Неизвестно

Жена: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Алексей

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр

Мать ребёнка: Татьяна

1980-е
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

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