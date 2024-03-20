Binder Gerhard
Место рожденияBergedorf, Hamburg, Hamburg, Germany
Дата рождения22.03.1706
Дата смерти25.09.1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1706
Отец: Binder Gerhard Ullvever
Мать: Binder (Timm,) Hedwig
Бракосочетание
24.08.1732
Бракосочетание
26.11.1741
Рождение ребёнка
11.04.1751
Дочь: (Binder) Anna Ilsabe
Мать ребёнка: Anna Ilsabe Gräpel
Рождение ребёнка
11.04.1751
Дочь: (Binder) Anna Ilsabe
Мать ребёнка: Anna Ilsabe Gräpel
Рождение ребёнка
29.08.1754
Сын: Binder Gerhard
Мать ребёнка: Anna Ilsabe Gräpel
Рождение ребёнка
25.06.1756
Дочь: Lindenberg (Binder) Anna Maria
Мать ребёнка: Anna Ilsabe Gräpel
Смерть
25.09.1768