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Binder Gerhard

Место рождения

Bergedorf, Hamburg, Hamburg, Germany

Дата рождения

22.03.1706

Дата смерти

25.09.1768

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1706

Отец: Binder Gerhard Ullvever

Мать: Binder (Timm,) Hedwig

Бракосочетание
24.08.1732

Жена: Binder (Soltau) Elisabeth

Бракосочетание
26.11.1741

Жена: Binder (Corthum) Anna Maria

Рождение ребёнка
11.04.1751

Дочь: (Binder) Anna Ilsabe

Мать ребёнка: Anna Ilsabe Gräpel

Рождение ребёнка
11.04.1751

Дочь: (Binder) Anna Ilsabe

Мать ребёнка: Anna Ilsabe Gräpel

Рождение ребёнка
29.08.1754

Сын: Binder Gerhard

Мать ребёнка: Anna Ilsabe Gräpel

Рождение ребёнка
25.06.1756

Дочь: Lindenberg (Binder) Anna Maria

Мать ребёнка: Anna Ilsabe Gräpel

Смерть
25.09.1768

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