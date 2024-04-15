Ябров Илья Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ябров Илья Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1893 ст.

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Яброва Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яброва Мария Никитична

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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