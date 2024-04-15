Ябров Илья Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1893 ст.
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Яброва Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яброва Мария Никитична
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно