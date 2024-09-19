Пакула (Улицына) Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881 ст.
Дата смерти05.11.1951
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Отец: Улицын Григорий
Мать: Улицына Ксения Сергеевна
Бракосочетание
04.02.1898 ст.
Никитская церковь г. Ярославля
Рождение ребёнка
04.11.1898 ст.
Сын: Пакула Николай Брониславович
Отец ребёнка: Пакуло (Пакула) Бронислав Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1900 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пакуло (Пакула) Бронислав Иванович
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.1903 ст.
Сын: Пакуло (Пакула) Владимир Брониславович
Отец ребёнка: Пакуло (Пакула) Бронислав Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1909 ст.
Сын: Пакуло (Пакула) Петр Брониславович
Отец ребёнка: Пакуло (Пакула) Бронислав Иванович
Смерть
05.11.1951
Умерла в больнице Хроников по адресу: Татарская АССР, Верхнеуслонский район, с. Верхний Услон (упадок сердечной деятельности)