Пакула (Улицына) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пакула (Улицына) Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

05.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: Улицын Григорий

Мать: Улицына Ксения Сергеевна

Бракосочетание
04.02.1898 ст.

Муж: Пакуло (Пакула) Бронислав Иванович

Никитская церковь г. Ярославля
Рождение ребёнка
04.11.1898 ст.

Сын: Пакула Николай Брониславович

Отец ребёнка: Пакуло (Пакула) Бронислав Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1900 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пакуло (Пакула) Бронислав Иванович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.1903 ст.

Сын: Пакуло (Пакула) Владимир Брониславович

Отец ребёнка: Пакуло (Пакула) Бронислав Иванович

Рождение ребёнка
09.12.1909 ст.

Сын: Пакуло (Пакула) Петр Брониславович

Отец ребёнка: Пакуло (Пакула) Бронислав Иванович

Смерть
05.11.1951
Умерла в больнице Хроников по адресу: Татарская АССР, Верхнеуслонский район, с. Верхний Услон (упадок сердечной деятельности)

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