Pohjola Toivo
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1887
Дата смерти06.05.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1913
Жена: Pohjola (Ojala) Matilda
Рождение ребёнка
06.05.1914
Дочь: (Pohjola) Hilkka
Мать ребёнка: Pohjola (Ojala) Matilda
Рождение ребёнка
09.07.1918
Сын: Pohjola Olli
Мать ребёнка: Pohjola (Ojala) Matilda
Рождение ребёнка
09.07.1920
Рождение ребёнка
20.09.1922
Рождение ребёнка
20.09.1924
Смерть
06.05.1962