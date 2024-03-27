Pohjola Toivo — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pohjola Toivo

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1887

Дата смерти

06.05.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

1914 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.07.1913

Жена: Pohjola (Ojala) Matilda

Рождение ребёнка
06.05.1914

Дочь: (Pohjola) Hilkka

Мать ребёнка: Pohjola (Ojala) Matilda

Рождение ребёнка
09.07.1918

Сын: Pohjola Olli

Мать ребёнка: Pohjola (Ojala) Matilda

Рождение ребёнка
09.07.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pohjola (Ojala) Matilda

Рождение ребёнка
20.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pohjola (Ojala) Matilda

Рождение ребёнка
20.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pohjola (Ojala) Matilda

Смерть
06.05.1962

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